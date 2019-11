Ceata in mai multe judete din tara, ANM prelungeste codul galben Update

Update

Ziare.

com

: Administratia Nationala de Meteorologie a extins, sambata, atentionarile nowcasting de ceata pentru mai multe judete din tara.Meteorologii avertizeaza ca, pana la ora 11.00, se va semnala ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri in judetele: Bacau, Botosani, Suceava, Galati, Vrancea, Vaslui si Alba.De asemenea, pana la ora 10.00 este semnalata ceata ce determina scadere vizibilitatii sub 200 de metri si izolat 50 de metri in judetele: Gorj, Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Arges, Buzau, Prahova, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman si Dambovita.Potrivit meteorologilor, pana la ora 8.00, in Bucuresti si in judetele Braila, Ialomita, Arges, Buzau, Prahova, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dambovita, Constanta si Tulcea se va semnala ceata ce determina vizibilitate redusa, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.De asemenea, se afla sub cod galben de ceata, pana la ora 9.00, judetele Bacau, Suceava, Galati, Neamt, Vrancea si Iasi.