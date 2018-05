Cod galben de averse, descarcari electrice si grindina in Bucuresti si 8 judete. In Timis e cod portocaliu

Ziare.

com

Avertizarea cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie pentru Bucuresti este in vigoare de la ora 17.10 si pana la ora 18.00, interval in care vor fi averse care vor cumula 15 l/mp, si grindina de mici dimensiuni.Se vor inregistra ploi care pot cumula 30-35 l/mp, grindina de dimensiuni mici si medii, frecvente descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului care pot lua aspect de vijelie.De asemenea, se afla sub cod galben judetele Cluj si Salaj, unde vor fi descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, ploi cu caracter de aversa care vor cumula local 20...25 l/mp si grindina de dimensiuni mici.La acesta ora, sunt in vigoare avertizari cod galben si pentru judetele Mehedinti, Valcea, Gorj, Dolj, Hunedoara si Alba unde, de asemenea, se vor inregistra averse, descarcari electrice si grindina.