Cod galben de averse si furtuni, extins la 27 de judete, pana marti dimineata

Totodata, meteorologii au actualizat informarea de vreme rea, valabila in restul teritoriului, pana marti seara. Potrivit prognozei, in intervalul 20 mai, ora 12:00 - 21 mai, ora 6:00, pe durata atentionarii Cod galben, in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramuresului, nordul si vestul Moldovei, Olteniei si nordul si nord-vestul Munteniei, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, vijelii si grindina.De asemenea, In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40 - 60 l/mp.Judetele vizate de noua atentionare sunt:In plus, pana marti, la ora 22:00, va fi in vigoare o informare meteorologica de instabilitate atmosferica, in cea mai mare parte a tarii, unde vor fi perioade cu averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si grindina. Cantitatile de apa vor depasi, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15 - 25 l/mp iar pe arii restranse 35 - 40 l/mp.ANM precizeaza ca, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza informarile si atentionarile emise luni.