Cod galben de ceata in 12 judete

Judetele vizate sunt Mehedinti, Olt, Valcea, Gorj, Dolj, Constanta, Tulcea, Ialomita, Giurgiu, Braila, Teleorman si Calarasi.In zonele aflate sub cod galben, vizibilitatea este, local, mai mica de 200 de metri, iar izolat, de 50 de metri.Atentionarea nowcasting este in vigoare pana la ora 9.00 in cazul judetelor Constanta si Tulcea si pana la ora 11.00 in cazul celorlalte judete.