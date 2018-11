Cod galben de ceata in 12 judete, duminica seara: Vizibilitatea scade sub 50 de metri

Ziare.

com

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare cod galben de ceata pentru judetele Constanta, Tulcea, Ialomita, Prahova, Braila, Buzau, Calarasi, Harghita, Bacau, Vrancea, Botosani si Galati.Avertizarea este in vigoare pana la ora 20.00.Ceata poate determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.In judetele din zona Moldovei, se poate semnala si chiciura.