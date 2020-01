Cod galben de ceata in 13 judete

Ziare.

Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in judetul Constanta, in zona continentala si in localitatile Medgidia, Murfatlar, Mihail Kogalniceanu, Cogealac, Negru Voda, Nicolae Balcescu, Castelu, Poarta Alba, Albesti, Mihai Viteazu, Ciocarlia, Amzacea, Cuza Voda, Mereni, Comana, Baraganu, Targusor, Fantanele, Tortoman, Gradina, in judetul Tulcea, zona continentala si in localitatile Sarichioi, Jurilovca, Baia, Murighiol, Chilia Veche, Ceamurlia de Jos, Beidaud, Crisan, dar si in zonele de litoral ale celor doua judete, se va semnala ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Tot pana la ora 23:00, in zonele joase ale judetelor Cluj, Buzau si Vrancea, in judetele Galati, Vaslui, Calarasi, Ilfov, Braila, Ialomita, Teleorman (localitatile: Turnu MAgurele, Zimnicea, Islaz, Segarcea-Vale, Lita, Suhaia, Seaca, Nasturelu, Lisa, Traian, Fantanele, Ciuperceni), se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri. Izolat vor fi si conditii de polei si depuneri de chiciura.Pana la ora 22:00, in judetul Dolj, se va semnala ceata, care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, mentioneaza ANM.