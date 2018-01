Cod galben de ceata in jumatate din tara: Trafic ingreunat pe mai multe sosele din tara si porturi inschise

Ziare.

Astfel, pana la ora 11 sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Buzau, Braila, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Gorj, Olt, Valcea, Dolj, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna, Timis, Arad si Alba.Vizibilitatea scade local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, iar pe alocuri este posibila chiciura.Si in Tulcea, Vrancea, Iasi, Bacau, Galati, Neamt, Constanta este cod galben de ceata, atentioarea fiind valabila pana la ora 9.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza cetii traficul auto se desfasoara dificil pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Alba, Bacau, Buzau, Braila, Brasov, Calarasi, Constanta, Covasna, Giurgiu, Dambovita, Dolj, Galati, Ialomita, Ilfov, Gorj, Harghita,Olt, Neamt, Teleorman, Tulcea si Vrancea.Potrivit Infotrafic, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii care a redus vizibilitatea intre 100 si 150 de metri.De asemenea, din cauza cetii porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise traficului maritim si fluvial.Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, politistii le recomanda conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.