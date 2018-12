Cod galben de ceata, pentru sapte judete

Ziare.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, este cod galben de ceata in anumite localitati din judetele Hunedoara, Arad, Caras-Severin si Timis pana la ora 11.00, in cinci localitati din judetul Cluj pana la ora 10.00, respectiv in judetele Botosani si Neamt pana la ora 12.00.Ceata determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Se mai afla sub atentionari cod galben de ceata judetele Valcea si Gorj pana la ora 9.00, respectiv Alba si Mures pana la ora 10.30.