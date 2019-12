Cod galben de ceata si vant puternic - care sunt judetele vizate

Ziare.

com

Potrivit meteorologilor, vantul va prezenta intensificari care la rafala vor depasi 90...100 km/h in zona montana din Maramures, Cluj si Bistritia-Nasaud.Acest cod galben este valabil de la ora 07.00 la 11.00.De asemenea, in intervalul orar 07.20-10.00, in judetul Dolj se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m.Localitatile vizate de acest cod galben sunt: Calafat, Bailesti, Dabuleni, Poiana Mare, Motatei, Segarcea, Sadova, Daneti, Calarasi, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Marsani, Galicea Mare, Desa, Bistret, Barca, Gighera, Rast, Bechet, Cerat, Afumati, Goicea, Dranic, Giurgita, Lipovu, Urzicuta, Gangiova, Piscu Vechi, Dobresti, Giubega, Rojiste, Ghidici, Negoi, Seaca de Camp, Cioroiasi, Silistea Crucii, Macesu de Sus, Intorsura, Catane, Galiciuica, Macesu de Jos, Carna.