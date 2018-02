Cod galben de ceata si vizibilitate redusa in mai multe judete din tara

Ziare.

com

De asemenea, pana la ora 11:00, va persista ceata si vizibilitatea redusa, local sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri, si in judetele:Potrivit meteorologilor, intre orele 9:00 - 11:00, in(localitatile: Caracal, Corabia, Draganesti-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Scornicesti, Slatina, Babiciu, Balteni, Barasti, Brancoveni, Brastavatu, Brebeni, Cilieni, Colonesti, Corbu, Coteana, Crampoia, Cungrea, Curtisoara, Daneasa, Deveselu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Fagetelu, Falcoiu, Farcasele, Ganeasa, Garcov, Ghimpeseni, Giuvarasti, Gostavatu, Gradinari, Gradinile, Icoana, Ipotesti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Maruntei, Mihaesti, Milcov, Movileni, Nicolae Titulescu, Obarsia, Oporelu, Optasi-Magura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Perieti, Plesoiu, Poboru, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rusanesti, Samburesti, Sarbii - Magura, Scarisoara, Schitu, Seaca, Serbanesti, Slatioara, Soparlita, Spineni, Sprancenata, Stoenesti, Stoicanesti, Strejesti, Studina, Tatulesti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Vadastra, Vadastrita, Valcele, Valea Mare, Valeni, Verguleasa, Visina, Visina Noua, Vitomiresti, Vladila, Vulturesti) si in(localitatile: Ramnicu Valcea, Babeni, Baile Govora, Baile Olanesti, Brezoi, Calimanesti, Dragasani, Ocnele Mari, Barbatesti, Berislavesti, Budesti, Bujoreni, Bunesti, Creteni, Daesti, Danicei, Dragoesti, Francesti, Galicea, Golesti, Ionesti, Lungesti, Mihaesti, Milcoiu, Mitrofani, Muereasca, Nicolae Balcescu, Olanu, Orlesti, Pausesti, Pausesti-Maglasi, Perisani, Pietrari, Popesti, Prundeni, Runcu, Salatrucel, Scundu, Sirineasa, Stefanesti, Stoenesti, Stoilesti, Sutesti, Vladesti, Voicesti) se va semnala ceata, care va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.