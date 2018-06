Cod galben de furtuna in 27 de judete, duminica. Sunt asteptate ploi torentiale

Ziare.

com

Potrivit meteorologilor, pana duminica, la ora 23:00, 27 de judete sunt sub cod galben de furtuni. 16 judete sunt vizate integral de avertizarea meteorologilor, iar in restul zonelor doar anumite localitati."In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in zonele de munte, precum si in Crisana, Maramures, Transilvania si nordul Moldovei. Vor fi averse care vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina", anunta meteorologii.Conform ANM, in intervale scurte de timp sau prin cumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 15-20 l/mp si punctiform 40-50 l/mp. Astfel de fenomene vor fi si in restul teritoriului, insa pe arii mai restranse.Manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala si la inceputul saptamanii viitoare, local si temporar, in majoritatea regiunilor, anunta meteorologii.