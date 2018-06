Cod galben de furtuna, vineri, in trei sferturi din tara

Ziare.

com

Avertizarea intra in vigoare vineri dimineata la ora 6.00 si expira vineri seara la ora 23.00.Potrivit meteorologilor, vor fi averse torentiale, vijelii, descarcari electrice si izolat grindina la inceput in Banat, Crisana si Maramures, apoi in Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei si in nordul Munteniei.In intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi frecvent 20...25 l/mp si pe arii restranse 40... 50 l/mp.