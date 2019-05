Cod galben de furtuni in 13 judete si informare de vreme rea pentru toata tara. In Bucuresti, vor fi vijelii si 32 de grade

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Capitala

Ziare.

com

Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 mai, ora 18:00 - 28 mai, ora 6:00, instabilitatea atmosferica va deveni deosebit de accentuata in Banat, vestul si nordul Olteniei, Crisana, Maramures si vestul Transilvaniei, unde vor fi averse torentiale, frecvente descarcari electrice, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si izolat 40 - 50 l/mp.Judetele vizate de atentionarea cod galben sunt:In acelasi timp, in intervalul 27 mai, ora 16:00 - 29 mai, ora 23:00, va fi in vigoare o informare meteo privind manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Astfel, vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata indeosebi in zonele de deal si de munte, precum si in regiunile vestice, nordice, sud-vestice si centrale.De asemenea, se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15 - 25 l/mp, iar pe arii restranse 35 - 50 l/mp.Instabilitatea atmosferica va fi prezenta la nivelul Bucurestiului, in urmatoarele trei zile, cu perioade in care vor fi averse si descarcari electrice, dar si in care valorile termice vor ajunge chiar si la 32 de grade Celsius, se arata in prognoza ANM.In intervalul 27 mai, ora 16:00 - 29 mai, ora 23:00, vremea va fi in general frumoasa, dar vor fi perioade, in special marti seara si miercuri dupa-amiaza, cand vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Temperaturile maxime se vor situa intre 30 si 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 14 si 16 grade.