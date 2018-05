Cod galben de furtuni in mai mult de jumatate de tara. Desi e cald, ploua si la Bucuresti

Ziare.

Aceasta din urma intra in vigoare marti la ora 12:00 si expira miercuri la ora 14:00.In intervalul mentionat in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, izolat cu aspect de vijelie si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi frecvent 15...25 l/mp.Codul galben intra in vigoare marti la ora 18:00 si expira miercuri la ora 09:00, afectand 23 de judete.Marti seara si in noaptea de marti spre miercuri in Oltenia, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul si nordul Munteniei si in zona de munte a Banatului si Crisanei va ploua torential, iar cantitatile de apa vor depasi 30 l/mp si izolat 50...60 l/mp.In restul tarii vremea incepe sa se incalzeasca, dar vor fi si ploi. Si in Capitala se anunta averse si 27 de grade.23 grade18 grade22 grade21 grade22 grade24 grade20 grade24 grade24 grade23 grade26 grade23 grade26 grade23 grade28 gradeinvor fi 25 de grade ziua, 10 noaptea si sunt sanse ridicate sa ploua.Iata ce temperaturi se vor inregistra, miercuri, si in alte mari orase:20 grade23 grade15 grade16 grade19 grade22 grade20 grade24 grade26 grade21 grade24 grade22 grade23 grade23 grade25 gradeA.G.