Nicio zi fara cod galben de furtuni in aproape toata tara. Prognoza speciala pentru Bucuresti

Aceasta intra in vigoare la ora 12:00 si expira la ora 23:00 si vizeaza judete din Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, din cea mai mare parte a Munteniei si local din Oltenia si Dobrogea.In intervalul semnalat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40...60 l/mp.De asemenea, pana joi la ora 23:00 este in vigoare o informare meteorologica de vreme rea valabila pentru toata tara.Pana atunci instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...40 l/mp.ANM a emis si o prognoza speciala pentru Bucuresti, unde vremea se mentine calduroasa, insa incepand cu orele amiezii creste probabilitatea pentru instabilitate atmosferica, respectiv ploi torentiale, frecvente descarcari electrice,vijelii si grindina.Temperatura maxima va fi in jur de 31 de grade, iar cea minima de 18...20 de grade., vremea calduroasa va persista, iar disconfortul termic, indeosebi dupa-amiaza, va fi ridicat.Cu o probabilitate mai mare spre seara, vor fi perioade in care temporar innorarile vor fi accentuate si se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor putea lua aspect de vijelie si posibil caderi de grindina.Maxima termica va fi de 31...32 de grade, iar minima de 18...20 de grade.A.G.