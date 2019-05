Vremea extrema tine pana saptamana viitoare. Inca un cod galben de furtuni in mare parte din tara

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Meteorologii anunta ca instabilitatea atmosferica va fi accentuata joi, mai ales indeosebi in regiunile nordice, centrale si estice, apoi in majoritatea regiunilor.Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...50 l/mp.. In aceasta perioada, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Maramures, Moldova, Transilvania, local in Muntenia si Dobrogea, precum si in zonele de deal si de munte.Se anunta descarcari electrice, grindina, vijelii si averse torentiale, iar cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.A.G.