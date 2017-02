Cod galben de ger in jumatate de tara: Temperaturile vor cobori pana la -20 de grade Celsius

Harta cod galben de ger. Sursa: meteoromania.ro

In Moldova, Muntenia, Oltenia si estul Transilvaniei, vremea se va mentine deosebit de rece, temperaturile diurne vor fi negative, iar dimineata si noaptea va fi ger.Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre -7 si -3 grade, iar cele minime se vor situa intre -20 si -10 grade, izolat mai coborate, potrivit meteorologilor. De marti incolo, insa, vremea se incalzeste . Doar in est si in sud-est va mai ninge, iar in rest temperaturile maxime vor fi cu plus.Miercuri, temperaturile vor mai creste putin si vor ajunge pana la 10 grade Celsius.C.P.