Cod galben de inundatii in 15 judete

Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Bihor, Cluj, Hunedoara, Arad, Alba, Timis, Caras Severin, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita si Prahova.Fenomenele se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare in intervalul sambata ora 16.00 - ora 24.00 pe unele rauri mici din judetele Bistrita-Nasaud, Cluj, Bihor, Alba, Gorj si Valcea."Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitatiilor lichide prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atentie", arata hidrologii.Amintim ca, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de intensificari ale vantului si precipitatii sub forma de ninsoare si de ploaie , valabila pana duminica seara, la nivelul intregii tari.Potrivit meteorologilor, intervalul de valabilitate a informarii este 2 februarie, ora 22:00 - 4 februarie, ora 20:00, iar aria ploilor se va extinde treptat cuprinzand majoritatea regiunilor. In jumatatea de vest a tarii se vor cumula in medie 15 - 20 l/mp.