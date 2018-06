Furtunile aduc inundatii in 11 judete. A fost emis cod galben, noi avertizari de hidrologi - UPDATE

Anuntul initial

De noile avertizari sunt vizate bazine hidrografice din judetele Sibiu, Alba, Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Covasna, Brasov si Hunedoara.Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri mici din bazinele hidrografice: Sebes - bazin superior, Hartibaciu - bazin superior, Viseu - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Moisei - amonte S.H. Leordina, Rastolita - bazin superior, Secas - bazin superior, Homorod, Baraolt, Cormos si Cerna - bazin superior.Se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atentie.Avertizarile in cazul bazinlor hidrografice Sebes - bazin superior, Hartibaciu - bazin superior, Viseu - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Moisei - amonte S.H. Leordina (judetele Sibiu, Alba, Maramures si Bistrita-Nasaud) sunt in vigoare pana la ora 22.00, in timp ce in cazul celorlalte pana la miezul noptii.Hidrologii au emis duminica dupa-masa avertizari cod galben de inundatii pentru rauri din 11 judete, fiind anuntate scurgeri importante pe versanti, torenti si viituri rapide. Avertizarile sunt valabile pana la ora 22.00.Sunt vizate rauri din judetele Brasov, Sibiu, Arges, Dambovita, Prahova, Covasna, Brasov, Buzau, Cluj, Bihor si Salaj.Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele rauri mici din bazinele hidrografice Barsa - bazin superior, Ghimbasel - bazin superior, Tarlung - bazin superior, Dragan - bazin superior, Sacuieni - bazin superior, Calata - bazin superior si Barcau - bazin superior.Se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atentie.Avertizarile hidrologilor sunt valabile pana la ora 22.00.