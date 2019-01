Cod galben de ninsori si viscol, in Transilvania si Maramures

Foto: ANM

Ziare.

com

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in a doua parte a noptii de duminica spre luni si in cursul zilei de luni, in zona Muntilor Apuseni, in nordul Carpatilor Orientali si local in zona inalta din vestul Carpatilor Meridionali, va ninge si local se vor cumula cantitati de peste 20-25 l/mp, iar stratul de zapada va fi consistent.Vantul va prezenta intensificari sustinute, indeosebi in zonele de creasta, unde rafalele vor depasi 90-100 km/h viscolind ninsoarea, spulberand zapada si determinand diminuarea semnificativa a vizibilitatii.Vizate sunt judetele Maramures si Bistrita-Nasaud, si, partial, Satu Mare, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Caras-Severin, Arad, dar si Mures, Harghita si Covasna:De asemenea, incepand de duminica, ora 15:00, pana marti, ora 08:00, este in vigoarede precipitatii moderate cantitativ - mixte in zonele joase de relief din vest, predominant ninsori in Maramures si Transilvania si ninsori la munte -, dar si intensificari ale vantului. Totodata, izolat se va produce polei.ANM mai informeaza ca vantul se va intensifica treptat in toate zonele de munte, cu precadere la altitudini mari, unde rafalele vor depasi temporar 70-80 km/h, viscolind ninsoarea sau spulberand zapada. Intensificari vor fi si in restul tarii, in noaptea de duminica spre luni in regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de luni, local si in cele sudice, centrale, estice si sud-estice, in general cu viteze de 45-55 km/h.De asemenea, marti si miercuri, vantul va continua sa sufle tare in toate zonele de munte, spulberand zapada si viscolind ninsoarea, dar intensificari ale vantului vor fi local si temporar si in celelalte zone.