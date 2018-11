Cod galben de ninsori pentru Bucuresti si 16 judete

Ziare.

com

Codul galben vizeaza Capitala si 16 judete din sud si sud-estul tarii (foto).De miercuri seara pana vineri dimineata, vremea va fi deosebit de rece in toata tara, iar in sud-est vantul va continua sa aiba intensificari, spulberand zapada.Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o atentionare cod galben valabila miercuri, intre orele 02:00 si 20:00, cand se vor semnala intensificari sustinute ale vantului, ninsori viscolite, depunerea unui strat de zapada si depuneri de gheata."In intervalul mentionat,. Pe arii restranse, in special in dimineata zilei de miercuri (28 noiembrie) si cu precadere in regiunile sud-estice vor fi depuneri de gheata", arata ANM.De asemenea, temporar vantul va avea intensificari cu viteze de 40-50 de kilometri pe ora, iar in estul, centrul, sudul Munteniei, in Dobrogea si in sudul Moldovei rafalele vor atinge in general 55-75 de kilometri pe ora, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii sub 100 de metri.Totodata, meteorologii au emis o informare valabila de miercuri, de la ora 20:00, pana vineri, la ora 10:00, care vizeaza intensificari ale vantului si local zapada spulberata in sud-estul teritoriului, dar si vreme deosebit de rece in toata tara.In intervalul mentionat, in sud-estul teritoriului vantul va avea intensificari cu viteze de 45-55 de kilometri pe ora, temporar in jur de 60 km/h, spulberand zapada depusa, mai ales in cursul noptii de miercuri spre joi (28/29 noiembrie) si pe parcursul zilei de joi (29 noiembrie)."Vremea va deveni deosebit de rece in toata tara, astfel ca temperaturile vor fi negative in majoritatea regiunilor, iar noaptea va fi ger (temperaturi sub -10 grade) in special in nordul, nord-estul si centrul tarii", mai spun meteorologii, mentionand ca vremea se va mentine deosebit de rece pana la sfarsitul saptamanii.