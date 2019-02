Cod galben de ninsori si informare meteo de vreme rea pentru toata tara

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Bucuresti

Ziare.

com

Astfel, informarea meteo intra in vigoare luni, la ora 20:00, si expira miercuri, la ora 10:00.In aceasta perioada, vor fi precipitatii si local se vor acumula cantitati cuprinse intre 10 si 20 l/mp.La munte,Temporar vantul va avea intensificari in cea mai mare parte a tarii, cu viteze cuprinse in general intre 45 si 55 km/h, dar mai ales la munte, in vestul si sudul Olteniei si in sud-vestul Munteniei, unde pe parcursul zilei de marti (12 februarie) rafalele vor fi in jurul a 60...70 km/h.intra in vigoare luni la ora 22:00 si expira miercuri la ora 02:00. In intervalul mentionat, in zona montana, vor fi ninsori importante cantitativ si se va depune strat consistent de zapada.Vantul va avea intensificari, cu viteze mai mari la altitudini de peste 1500 m, unde temporar rafalele vor depasi 80...90 km/h si va fi viscol.Iata judetele afectate de codul galben:Luni, in Capitala cerul va fi mai mult noros. In a doua parte a noptii, trecator va ploua slab, iar vantul va deveni moderat, cu rafale de pana la 30...35 km/h. Temperatura minima va fi de 2...4 grade.Apoi, vremea va fi inchisa si se va raci. Marti, temporar va ploua, iar in cursul noptii, treptat ploaia se va transforma in ninsoare si este posibil sa se depuna strat de zapada de pana la 2...5 cm.Vantul va sufla moderat miercuri, cu rafale de pana la 35...40 km/h, apoi va slabi in intensitate. Temperatura maxima va fi de 5 grade, iar cea minima -1...0 grade.A.G.