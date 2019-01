Cod galben de ninsori si viscol in mai multe judete

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Aceasta intra in vigoare marti la ora 16:00 si expira miercuri la ora 10:00 si vizeaza judetele Caras Severin, Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita si Prahova.Astfel, in acest interval, in Muntii Banatului si in cea mai mare parte a Carpatilor Meridionali, va ninge viscolit, iar vantul va avea intensificari in special la altitudinile mari, cu rafale de peste 80...90 km/h, zapada fiind spulberata si troienita, conditii in care vizibilitatea va scadea semnificativ.In judetele Mehedinti, Gorj, Valcea si in cea mai mare parte a judetelor Arges si Caras-Severin va ninge local insemnat cantitativ, iar stratul de zapada nou depus va fi consistent.Amintim ca pana miercuri la ora 14:00 este valabila si o informare meteorologica de ninsori moderate cantitativ si strat nou de zapada , intensificari temporare ale vantului, precipitatii mixte si polei pentru toata tara valabila pentru toata tara.A.G.