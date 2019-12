Cod galben de ninsori si viscol la munte, pana sambata dimineata

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Codul galben intra in vigoare joi de la ora 02:00 si expira sambata la 10:00.In intervalul mentionat, in Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, va ninge si vantul va sufla tare, cu rafale de peste 70...80 km/h, astfel incat ninsoarea va fi viscolita si vizibilitatea va scadea semnificativ. Stratul de zapada nou depus va fi consistent.In nordul Olteniei si al Munteniei temporar va ploua, iar in intervalul mentionat se vor acumula cantitati de apa de 20...25 l/mp si, izolat, 30 l/mp.A.G.