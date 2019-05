Cod galben de ploi, grindina si vijelii in aproape toata tara

Foto: ANM

Doar estul si o parte din sudul tarii scapa de avertizarea Administratiei Nationale de Meteorologie.Astfel, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, vestul si nordul Olteniei si al Moldovei, precum si in nordul Munteniei sunt asteptate descarcari electrice, grindina, vijelii si averse torentiale. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.Totodata, pana sambata dimineata, este in vigoare o informare meteo de ploi, grindina si vijelii pentru toata tara.Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie si izolat grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...50 l/mp.