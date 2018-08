Cod galben de ploi in cinci judete

Ziare.

Astfel, potrivit ANM, pana la ora 16.30 este sub avertizare cod galben de ploi judetul Suceava, iar judetele Alba si Sibiu sunt sub atentionare pana la ora 16.In Cluj sunt anuntate precipitatii puternice pana la ora 15.30, iar in Maramures, pana la ora 15.00.In judetele vizate de atentionarea meteorologica sunt prognozte averse care vor cumula local 30-35 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie, grindina de dimensiuni mici.