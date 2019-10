Cod galben de ploi in doua judete. Vremea rece va tine pana marti in toata tara

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Atentionarea intra in vigoare vineri la ora 18:00 si expira sambata la ora 9.In acelasi timp, este in vigoare in continuare informarea de vreme rea valabila pentru toata tara. Aceasta expira sambata la ora 09:00. In sudul, estul si centrul tarii temporar va ploua, iar pe arii restranse cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si, mai ales in Muntenia si in zona Carpatilor Meridionali, 20...30 l/mp.Pana marti, vremea se va mentine rece in toata tara.A.G.