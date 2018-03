Cod galben de ploi in mai mult de jumatate de tara

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Ziare.

com

intra in vigoare sambata la ora 09:00 si expira duminica la ora 23:00.Incepand de sambata dimineata in Banat, Crisana, Maramures, apoi si in cea mai mare parte a Transilvaniei, iar in noaptea de sambata spre duminica (31 martie/1 aprilie) local si in Oltenia vantul va avea intensificari cu viteze in general de 55...60 km/h, temporar 65...75 km/h.La munte, in special in Carpatii Meridionali, la peste 1.500 m altitudine, rafalele vor depasi 80...100 km/h.De sambata dupa-amiaza ploile se vor intensifica, astfel ca, in intervale scurte de timp sau prin cumulare, se vor inregistra cantitati de apa de 15...25 l/mp, iar in vest si nord-vest local 30...40 l/mp. Vor fi mai ales averse, insotite si de descarcari electrice si vor fi conditii de grindina.La munte, duminica ploile se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare, iar spre seara, in special in Carpatii Orientali, se va depune strat nou de zapada.ANM a emis si o. Astfel, invantul se va intensifica cu viteze de 45...55 km/h, temporar 60 km/h si vor fi intervale de timp in care va ploua, mai ales cu caracter de aversa si se vor semnala descarcari electrice. Vremea va fi in racire fata de sambata, iar temperaturile se vor situa in jurul celor normale pentru prima zi de aprilie.A.G.