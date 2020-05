Cod galben de ploi pentru mai multe judete din tara, inclusiv Capitala

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Capitala

Ziare.

com

Aceasta a intrat in vigoare la ora 10:00 si expira luni seara, la ora 21:00.In Dobrogea, sud-estul Moldovei si in Muntenia, mai ales in sudul si estul regiunii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40...60 l/mp. Vor fi frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat grindina.In estul Olteniei si in sudul Transilvaniei, va continua sa ploua si se vor acumula cantitati de apa de 20...25 l/mp (in ultimele 24 de ore, in zona s-au inregistrat cantitati de apa cuprinse, in general, intre 25 si 45 l/mp).Astfel de fenomene se vor semnala si in restul teritoriului, dar pe arii restranse.In Bucuresti, vremea va fi in general instabila si usor mai rece decat in intervalul anterior. Vor fi innorari temporar accentuate si, indeosebi dupa-amiaza, se vor semnala averse in general moderate cantitativ - punctiform peste 10...15 l/mp (in ultimele 24 de ore, in zona Capitalei, s-au cumulat in jurul a 50 l/mp), posibil descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Temperatura maxima va fi de 19...20 de grade.A.G.