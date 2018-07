Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic, valabil pana luni seara

Foto: ANM

Ambele avertizari sunt valabile 3 zile.Informarea intra in vigoare sambata la ora 12:00 si expira luni la ora 21:00.In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului care vor lua aspect de vijelie si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp si pe arii restranse 30...40 l/mp.Atentionarea cod galben este valabila in 32 de judete, de sambata, ora 16:00, pana luni la ora 21:00.Potrivit meteorologilor, in zonele deluroase si montane, precum si in Oltenia, Transilvania si local in Muntenia, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa de 25...30 l/mp si pe arii restranse 50...70 l/mp.I.O.