Cod galben de polei si depuneri de gheata in Bucuresti si sase judete

Avertizarea a intrat in vigoare sambata la ora 14.00 si expira duminica la ora 10.00.Astfel, informeaza ANM, in dupa-amiaza si seara zilei de sambata vor mai fi precipitatii slabe, predominat sub forma de ploaie, ce vor continua sa depuna polei, iar pe tot parcursul intervalului depunerile semnificative de gheata se vor mentineTotodata, potrivit meteorologilor, in regiunile sudice si sud-estice pe spatii relativ extinse vor fi depuneri de gheata, iar trecator si pe arii restranse se vor mai semnala precipitatii slabe, sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.Precipitatii slabe cantitativ, sub forma de ninsoare, se vor semnala in regiunile nordice si nord-estice, dar mai ales la munte, unde temporar vantul va avea intensificari, indeosebi la altitudini mari, cu viteze la rafala de 60 - 70 de kilometri la ora, viscolind si spulberand ninsoarea.