Cod galben de vant, ceata si polei in 4 judete

Astfel, in zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea vor fi, pana la ora 12.00, intensificari ale vantului ce pot depasi la rafala 55 - 65 de kilometri pe ora.In judetul Constanta se semnaleaza ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Totodata, pana la ora 11.00, in judetul Tulcea se semnaleaza burnita si ploaie care depune polei.Judetele Botosani si Covasna sunt, pana la ora 9.00, sub avertizare cod galben de ceata cu depuneri de chiciura, respectiv depuneri de polei din ploaie slaba sau burnita.Pe de alta parte, vineri, Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit o atentionare cod galben de ploi, polei si ninsori la munte pana sambata, la ora 14.00, extinzand si numarul judetelor afectate de aceste fenomene.Judetele vizate sunt Caras Severin, Mehedinti, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu, Prahova, Ilfov, Buzau, Ialomita, Calarasi, Braila, Vrancea, Bacau, Vaslui, Galati, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov si Covasna.