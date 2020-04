Cod galben de vant in mai multe judete, inclusiv in Capitala

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Ziare.

com

Astfel,Pe parcursul zilei de duminica vantul se va intensifica treptat in Muntenia, Dobrogea, sud-vestul Moldovei, precum si in estul Olteniei, iar la rafala se vor atinge viteze cuprinse, in general, intre 55 si 70 km/h.In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala de pana la 55...60 km/h in judetul Constanta si estul judetului Tulcea si de 75...80 km/h in zona montana si submontana a judetelor Caras-Severin si Mehedinti.A.G.