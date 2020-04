Cod galben de vant in jumatate de tara. In Capitala se anunta foarte cald

Ziare.

Aceasta intra in vigoare sambata la ora 10:00 si expira la ora 23:00.In intervalul mentionat vor fi intensificari ale vantului cu viteze de 55...65 km/h si temporar 70...85 km/h, trecator cu aspect de vijelie, pe parcursul zilei de sambata in Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si in zona costiera a Dobrogei, iar spre seara si la inceputul noptii de sambata spre duminica si in jumatatea nordica a Moldovei.In zona montana inalta, vantul va sufla tare, cu rafale ce vor depasi 80...100 km/h.Intensificari ale vantului se vor semnala, local si temporar si in restul tarii, unde se vor atinge viteze, in general, de 45...55 km/h. In nordul, nord-estul si centrul tarii, precum si in zonele de munte, mai ales dupa-amiaza si seara local se vor semnala averse, insotite si de descarcari electrice.Vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta data in Capitala.Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla moderat, temporar cu intensificari de 40...45 km/h pe parcursul zilei. Temperatura maxima va fi de 24...25 de grade.A.G.