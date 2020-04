Cod galben de vant puternic in 19 judete, pana miercuri dimineata

Ziare.

Potrivit meteorologilor, in intervalul 14 aprilie, ora 21:00 - 15 aprilie, ora 6:00, in judete din Dobrogea, sudul Moldovei si in jumatatea estica a Munteniei vantul va sufla cu viteze in general de 55 - 75 km/h, iar in Carpatii Meridionali si de Curbura, in special in zona inalta, rafalele vor depasi 80 - 100 km/h, spulberand zapada.Totodata, in regiunile vestice, nordice si centrale se vor inregistra temperaturi minime predominant negative, astfel ca pe arii relativ extinse se va semnala bruma si local inghet la sol.Judetele care se vor afla sub atentionare Cod galben sunt: Tulcea, Constanta, Galati, Braila, Ialomita, Calarasi, Vrancea, Buzau, Covasna, Prahova, Brasov, Dambovita, Arges, Sibiu, Valcea, Gorj, Hunedoara, Mehedinti si Caras-Severin.ANM mentioneaza ca, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza atentionarile emise.