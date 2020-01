Cod galben de vant puternic in 25 de judete

Foto: ANM

Ziare.

com

Codul galben intra in vigoare miercuri la ora 16:00 si expira joi, la ora 20:00."In Carpatii Meridionali si local in Orientali, vor fi intensificari ale vantului, cu viteze la rafala de peste 90...100 km/h.In Moldova, vantul se va intensifica treptat, local si temporar cu rafale de 55...65 km/h, iar in cursul zilei de joi (23 ianuarie), 70...80 km/h.Intensificari ale vantului se vor semnala si in sud-vestul Olteniei in seara de miercuri si in noaptea de miercuri spre joi, iar in nord-estul Munteniei si in Dobrogea indeosebi joi, unde rafalele vor depasi 55...65 km/h", potrivit ANM.Judetele vizate sunt Alba, Arges, Bacau, Braila, Botosani, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Gorj, Galati, Hunedoara, Iasi, Mehedinti, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Tulcea, Valcea, Vrancea si Vaslui.