Cod galben de vant puternic in aceasta seara, in noua judete

Judetele vizate sunt: Sibiu, Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Valcea, Gorj, Ialomita si Buzau.In aceste zone, se vor inregistra intensificari ale vantului care vor atinge la rafala viteze de 80-90 de kilometri la ora.Potrivit atentionarilor meteorologice de vreme severa, in perioada 18-22 martie in intreaga tara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Pe fondul intensificarilor vantului, va aparea viscolul, care va spulbera zapada depusa.