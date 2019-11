Cod galben de vant puternic in opt judete

Ziare.

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 16:00, in zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu viteze la rafala de 55 - 60 km/h.Pana la ora 18:00, va fi vant puternic care va atinge, local, la rafala 60 - 70 km/h, iar pe crestele montane 70 - 90 km/h, in zona de munte a judetelor Arad si Bihor precum si in judetele Timis si Caras-Severin.Fenomene similare se vor semnala, pana la ora 19:00, in judetul Brasov, in localitatile Brasov, Zarnesti, Codlea, Rasnov, Bran, Ghimbav, Moieciu, Vulcan, Cristian, Sanpetru; precum si in judetul Sibiu, in localitatile Sibiu, Avrig, Talmaciu, Selimbar, Rosia, Racovita, Turnu Rosu si Boita.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, mentioneaza ANM.