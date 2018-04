Cod galben de vant puternic pentru opt judete

Ziare.

Astfel, sub cod galben de vant puternic se afla, pana la ora 16:30, judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Neamt, Galati si Iasi, unde vantul va avea intensificari de 55 - 60 kilometri pe ora, iar izolat de 70 kilometri pe ora.Judetul Caras-Severin este sub cod galben de vant puternic pana la ora 15:00, in timp ce Sibiul pana la ora 12:00. Intensificarile vantului la rafala vor atinge si depasi viteze de 55-65 kilometri pe ora, iar in zona inalta montana 70-90 kilometri pe ora.Iata cum se anunta vremea luni si marti