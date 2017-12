Codul galben de vant puternic, prelungit pentru patru judete - UPDATE

Ziare.

De asemenea, in judetele Cluj, Salaj si Caras-Severin este semnalata ceata, care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar in judetul Mures vor fi precipitatii sub forma de ploaie care duc la aparitia poleiului.In zona de munte a judetelor Caras-Severin, Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, vantul va avea intensificari ce vor depasi la rafala 60-70 de kilometri pe ora, iar la peste 1.700 de metri altitudine, va sufla cu peste 90-100 de kilometri pe ora. Avertizarea cod galben este valabila pentru Caras-Severin pana la ora 12.00, iar pentru Buzau, Prahova, Arges si Dambovita pana la ora 14.00.Potrivit ANM, judetul Caras-Severin a intrat la ora 8.00 sub cod galben de ceata, valabil pana la ora 11.00, in timp ce judetele Cluj si Salaj vor ramane sub avertizare pana la ora 12.00. Ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50.Pentru zona de munte a judetului Mures, meteorologii au emis o avertizare cod galben de precipitatii care vor favoriza depunerea de polei, valabila in intervalul 8.50 - 11.00.- ANM a prelugit codul galben de vant, pentru patru judete. Astfel, zona de munte din judetele Buzau, Arges. Prahova si Dambovita se afla sub cod galben de vant pana la ora 20:00. In aceste zone, la altitudini peste 1.700 de metri, "vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 80...90 km/h".