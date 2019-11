Cod galben de vant si informare meteo de ploi pentru mai multe zone din tara

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

In intervalul mentionat, in zona montana vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze in general de 80...90 km/h, iar pe creste, in special cele ale Carpatilor Meridionali, temporar rafalele vor depasi 100 km/h.In zonele mai joase de relief din judetul Caras-Severin vor fi perioade in care rafalele vantului vor avea viteze in general de 60...65 km/h. Iintensificari locale si temporare ale vantului vor fi si in restul teritoriului, cu viteze in general de 45...55 km/h.In dimineata zilei de miercuri, 13 noiembrie, si pana in seara de joi, 14 noiembrie, in Muntii Banatului, in vestul Carpatilor Meridionali si in zona deluroasa a Olteniei va ploua si se vor cumula cantitati de apa de 25...30 l/mp si izolat peste 40 l/mp.A.G.