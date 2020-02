Cod galben de vant si ploi pentru 27 de judete

Administratia Nationala de Meteorologie

Atentionarea a intrat in vigoare luni la ora 10:30 si expira la ora 23:00.La munte, vantul va prezenta intensificari, indeosebi la altitudini mari unde rafalele vor depasi 90...100 km/h, iar precipitatiile vor fi predominant sub forma de ninsoare.In restul zonei montane vor fi mai ales ploi, iar in nord-vestul si centrul tarii va ploua. Cantitatile de precipitatii vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.Local si temporar intensificari ale vantului vor fi si in restul teritoriului, dar indeosebi in sud, unde vor fi rafale de peste 50...55 km/h.Foto:A.G.