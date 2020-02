Cod galben de vant si viscol pentru mai multe zone din tara. Prognoza speciala pentru Bucuresti

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Capitala

Ziare.

com

, indeosebi in regiunea inalta, unde vor fi intensificari ale vantului si viscol.In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari, mai ales la altitudini mari, unde la rafala se vor atinge viteze de 70...110 km/h. Din noaptea de miercuri spre joi (26/27 februarie) treptat vor predomina ninsorile, in general moderate cantitativ si local va fi viscol., unde vor fi intensificari ale vantului si manifestari de instabilitate atmosferica.Vantul va avea intensificari, cu viteze cuprinse, in general, intre 55 si 65 km/h. Temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse, descarcari electrice, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 20...25 l/mp.In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari, iar la rafala se vor atinge viteze, in general, de 60...70 km/hMiercuri, in Bucuresti vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare noaptea, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 18...20 de grade, iar cea minima de 5...7 grade.Insa joi vremea se va raci semnificativ, astfel ca temperatura maxima va fi de 10...12 grade. Cerul va avea innorari, mai accentuate din a doua parte a zilei cand trecator va ploua. Vantul va avea temporar intensificari cu viteze, in general, intre 45 si 55 km/h.