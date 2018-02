Cod galben de viscol si vant puternic in peste 20 de judete ale tarii

Ziare.

Astfel, a fost prelungita pana la ora 03:00 avertizarea cod galben de viscol pentru zona de munte din judetele Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Alba, Sibiu, Harghita, Covasna, Brasov, Mures, Buzau, Prahova, Arges si Dambovita.In acest interval, vantul va atinge la rafala 70-80 de kilometri pe ora, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, va ajunge la 100-120 de kilometri pe ora.De asemenea, pentru zona de munte a judetelor Hunedoara, Caras-Severin, Gorj si Valcea, avertizarea cod galben este in vigoare pana la miezul noptii, interval in care vantul va atinge la rafala 70-80 de kilometri pe ora, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri, 100-120 km/h.Zona joasa a judetului Cluj, precum si judetele Salaj si Satu Mare sunt sub cod galben de vant, care la rafala va depasi 55-65 de kilometri pe ora. Avertizarea este in vigoare pana la ora 23:00.Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vant si pentru zona joasa a judetului Bihor, valabila pana la ora 24:00.Pentru zona de munte din judetele Vrancea, Bacau, Neamt si Suceava meteorologii au emis o avertizare cod galben de viscol pana la ora 22:30. Vantul va atinge la rafala 70-80 de kilometri pe ora, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri, 90-100 km/h.De asemenea, in judetul Constanta si in judetul Tulcea va fi cod galben de vant pana la ora 22:00. Vor fi intensificari temporare ale vantului, cu viteze ce vor atinge la rafala 55-60 de kilometri pe ora.