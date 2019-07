Cod galben de vreme rea in Capitala si mai mult de jumatate din tara

Foto: Captura ANM

Prognoza speciala pentru Bucuresti

Codul intra in vigoare marti, la ora 12:00 si este valabil pana la ora 23:00.Sunt vizate Capitala si peste 20 de judete din tara: Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Sibiu, Prahova, Dambovita, Arges, Buzau, Teleorman, Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Braila, Tulcea, Ialomita, Constanta, Calarasi si Giurgiu."In intervalul mentionat in Muntenia, Dobrogea, jumatatea de vest a Moldovei, Carpatii Orientali si local in Carpatii Meridionali vor fiIn intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp", transmite ANM.De asemenea, meteorologii au actualizat prognoza pentru Bucuresti, unde pe parcursul zilei de marti vremea va fi racoroasa si in general instabila."Cerul va avea innorari, temporar va ploua, iar in perioade scurte de timp aversele vor avea caracter torential si vor fi insotite de descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura maxima va fi in jur de 27 de grade", potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.De altfel, meteorologii au emis si luni doua atentionari de tip cod galben de vreme rea , ce au vizat aproape toata tara.