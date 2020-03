Cod galben de vreme rea: Vin ninsori si viscol

Ziare.

Din seara zilei de sambata (21 martie) va ninge moderat (cantitati de precipitatii in jur de 15 l/mp) in zona Carpatilor Orientali si nordul Moldovei, unde stratul de zapada nou depus va fi consistent, anunta Administratia Nationala de Meteorologie Pe parcursul zilei de duminica aria ninsorilor va cuprinde si Carpatii Meridionali, iar vantul va avea intensificari temporare, cu viteze de 55....70 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii.De asemenea, vremea se va raci accentuat in toata tara in intervalul 21 martie, ora 18-25 martie, ora 08, devenind treptat deosebit de rece pentru ultima decada a lunii martie, mai anunta meteorologii.In noaptea de sambata spre duminica (21/22 martie) si in cursul zilei de duminica (22 martie) aria precipitatiilor predominant sub forma de ninsoare va cuprinde cea mai mare parte a zonei montane si local Transilvania, Maramures si Moldova.Din a doua parte a noptii de duminica spre luni (22/23 martie) precipitatiile se vor transforma in lapovita si ninsoare in cea mai mare parte a tarii si se va depune strat de zapada, mai consistent indeosebi in zonele de munte si in regiunile sudice. Izolat vor fi posibile depuneri de polei.Meteorologii precizeaza ca vor fi precipitatii sub forma de ninsori inclusiv in Capitala , unde se asteapta sa se depuna un strat consistent de zapada.Temporar vantul va prezenta intensificari in majoritatea regiunilor, in general cu viteze de 50...60 km/h, iar pe crestele montane va sufla tare, viscolind si spulberand zapada.