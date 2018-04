Cod galben si portocaliu de inundatii pe Dunare, pana la sfarsitul lunii

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), de vineri, de la ora 16.00, avertizarea hidrologica de pe sectorul romanesc al Dunarii, aval de SHEN Portile de Fier - Calafat se ridica.Va fi, insa, cod portocaliu de inundatii de vineri, de la ora 16.00 pana marti, la ora 16.00 pe Dunare, pe sectorul aval Cernavoda - amonte Braila, fiind vizate judetele Constanta, Braila, Ialomita si Tulcea.De asemenea, aceeasi atentionare este valabila de vineri, de la ora 16.00 pana vinerea viitoare la ora 16.00, pe Dunare, in Delta Dunarii, judetul Tulcea.Totodata, pana in 30 aprilie este sub cod galben de inundatii pe Dunare, pe sectorul aval Calafat, fiind vizate judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Galati, Constanta si Tulcea.Sectorul Dunarii aval Gruia este aparat impotriva inundatiilor prin lucrari de indiguire.