Codul galben de ploi abundente, descarcari electrice si grindina a fost actualizat

Astfel, sub incidenta codului galben de vreme severa au mai ramas doar 13 judete, din 19, anuntate initial. Vor fi afectate de furtuni Maramures, Bistrita-Nasaud,Mures, Harghita, Hunedoara, Covasna, Brasov, Sibiu, Alba, Cluj, Gorj, Dolj si Mehedinti.Pana luni seara in zonele afectate vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a Transilvaniei si local in Oltenia, Maramures si zona de munte. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului si conditii de grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.ANM anunta ca fenomene asociate instabilitatii atmosferice, mai ales vijelii se vor semnala pe spatii mici si in Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei.Citeste si Cod galben de inundatii pe rauri din 11 judete, pana marti dimineata A.G.