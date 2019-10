Este cod galben de ceata in 14 judete

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis atentionari nowcasting de ceata, pentru mai multe judete.Astfel, este Cod galben, pana la ora 11.00, in judetele Suceava, Bacau, Botosani, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi, Vaslui si Cluj, unde este ceata care reduce vizibilitatea sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Pana la ora 11.30, este Cod galben in judetele Braila, Ialomita si Calarasi, si acolo fiind ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.De asemenea, este Cod galben pana la ora 12.00 in judetele Constanta si Tulcea, unde de asemenea este ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Se va semnala ceata care reduce vizibilitatea sub 200 m si izolat sub 50 m in:zona joasa;: Botosani, Flamanzi, Vorona, Corni, Mihai Eminescu, Frumusica, Trusesti, Baluseni, Lunca, Tudora, Cristesti, Curtesti, Rachiti, Copalau, Gorbanesti, Cosula, Prajeni, Sulita, Dangeni, Stauceni, Unteni, Blandesti;: Dolhasca;: Roman, Sabaoani, Tamaseni, Cordun, Horia, Doljesti, Gheraesti, Podoleni, Trifesti, Ion Creanga, Sagna, Romani, Icusesti, Botesti, Bargauani, Margineni, Bahna, Secuieni, Costisa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcesti, Bozieni, Moldoveni, Stanita, Tupilati, Faurei, Gadinti, Ruginoasa, Boghicea, Valeni, Pancesti, Bira, Poienari;: Focsani, Adjud, Marasesti, Panciu, Vulturu, Odobesti, Vidra, Paunesti, Gugesti, Homocea, Suraia, Maicanesti, Vanatori, Sihlea, Tifesti, Tataranu, Bolotesti, Cotesti, Ruginesti, Garoafa, Slobozia Bradului, Jaristea, Movilita, Straoane, Ciorasti, Campuri, Dumbraveni, Pufesti, Milcovul, Racoasa, Gologanu, Vartescoiu, Fitionesti, Popesti, Golesti, Ploscuteni, Tamboesti, Campineanca, Urechesti, Rastoaca, Tanasoaia, Slobozia Ciorasti, Biliesti, Balesti, Corbita, Bordesti, Boghesti, Obrejita;: Iasi, Pascani, Targu Frumos, Harlau, Tomesti, Holboca, Belcesti, Deleni, Podu Iloaiei, Ciurea, Raducaneni, Cotnari, Tibanesti, Scobinti, Lespezi, Halaucesti, Tatarusi, Miroslava, Letcani, Tibana, Ruginoasa, Stolniceni-Prajescu, Valea Seaca, Popricani, Voinesti, Erbiceni, Miroslovesti, Motca, Costuleni, Vanatori, Baltati, Ceplenita, Dagata, Dumesti, Strunga, Ion Neculce, Comarna, Mironeasa, Sinesti, Valea Lupului, Todiresti, Mogosesti, Schitu Duca, Butea, Mogosesti-Siret, Siretel, Popesti, Lungani, Scanteia, Oteleni, Ungheni, Prisacani, Victoria, Mircesti, Braesti, Rediu, Rachiteni, Horlesti, Tansa, Barnova, Golaiesti, Alexandru I. Cuza, Grajduri, Movileni, Bals, Scheia, Gorban, Helesteni, Aroneanu, Harmanesti, Tutora, Mosna, Romanesti, Ciohorani, Ipatele, Grozesti, Costesti, Madarjac, Draguseni, Cucuteni;