Inca o alerta meteo de vreme rea cu cod galben de furtuni si ploi abundente

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Ziare.

com

Informarea meteo este valabila in toata tara, de joi, de la ora 10:00, pana duminica, tot la ora 10:00.In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelie si izolat grindina. Cantitatile de apa vor depasi, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15...25 l/mp si pe arii restranse 35...40 l/mp.Codul galben intra in vigoare joi, la ora 12:00, si tine pana vineri, la 6 dimineata.In judetele Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Olt, Teleorman, Giurgiu si zona de munte a judetelor Prahova, Brasov, Sibiu, Alba si Hunedoara se vor semnala averse, ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.Iata cum va fi vremea pana pe 26 mai